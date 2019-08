Chiriches al Sassuolo, manca solo l'annuncio: al Napoli 10mln e bonus, Tonelli ora può restare

Vlad Chiriches nella giornata di ieri è stato a Milano per incontrare, insieme al suo agente Pietro Chiodi, il Sassuolo. Sarà questa la prossima destinazione del difensore rumeno, che ha trovato un accordo con i neroverdi, che a loro volta hanno raggiunto l'intesa con il Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino fornisce alcuni dettagli dell'operazione, che dovrebbe chiudersi per circa 10 milioni di euro più bonus per l'intero cartellino. Via a titolo definitivo l'ex Tottenham, potrebbe restare in gruppo Lorenzo Tonelli, che però ieri non era presente nella lista dei convocati per la Juventus.