Chissà se basterà "lui" per De Paul

Molti tifosi del Napoli si stanno scatenando sui social leggendo il nome di Rodrigo De Paul, giocatore che piace per la sua classe. L'argentino, come tutti i suoi connazionali, ha Maradona come idolo, e in un'intervista ha detto che giocherà la Copa America sperando di vincerla per lui.

Molti tifosi azzurri sperano che il suo legame con Diego possa fare la differenza nella sua scelta estiva. Chiaro che giocare a Napoli per un argentino ha sempre un valore particolare, ma altri saranno i fattori che spingeranno l'ex Valencia a fare la scelta più giusta. In estate sarà addio all'Udinese e De Laurentiis, comunque, si è già prenotato.