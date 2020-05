Cistana ed il possibile futuro al Napoli: "Uno dei miei migliori amici vive lì..."

Il difensore del Brescia, Andrea Cistana, ha partecipato a un Q&A sulla pagina Che Fatica la Vita da Bomber. Queste le sue parole, a cominciare dalla condizione fisica: "Sto bene, ho una bella cicatrice, pensavo fosse più piccola. Ho tolto le stampelle e il gesso e ora riesco un po' a camminare, a piccoli passi. Non vedo l'ora arrivi il 18 per fare la riabilitazione al campo. Il fisioterapista per ora mi segue a casa".

Si parla della possibilità che possa andare al Napoli. "Uno dei miei migliori amici è napoletano. Andrei a trovarlo a Scampia".