Cittadella, ag. Frare: "Il Napoli ha fatto un sondaggio, è un '96 e può ambire a grandi club"

Ai microfoni di TMW Leonardo Corsi, ha parlato anche del suo assistito Domenico Frare, difensore classe '96 ora al Cittadella. Per lui stanno arrivando interessamenti da vari importanti club. "Ha disputato una bellissima stagione - dice Corsi a TMW - anche se il finale è stato molto amaro. E' arrivato con il Cittadella ad un passo dalla A e forse se fossero rimasti in dieci contro il Verona ce l'avrebbero fatta. Per lui ci sono stati tanti interessamenti e sondaggi. Sarà da vedere se arriverà una proposta concreta. L'impressione è che il Cittadella lo voglia tenere per un altro anno e magari riprovare a dare l'assalto alla A, però il discorso potrebbe cambiare di fronte ad una offerta interessante e concreta. Il Napoli? Ha fatto un sondaggio. E' un ragazzo del '96 che ha fatto vedere di avere potenzialità da grande club. E' alto ma è velocissimo, abile nei recuperi e forte nell'anticipo. Vedremo che cosa succederà, nel pieno rispetto del Cittadella".