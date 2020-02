City, che flop per Cancelo: pronto il ritorno del portoghese all'Inter

Joao Cancelo potrebbe finire di nuovo all'Inter. Il portoghese non ha mai convinto del tutto Guardiola che ha dato via libera alla cessione a fine stagione. L'ipotesi è raccontata con dovizia di particolari dal giornale britannico "Sun" che ricorda come l'esterno, dopo le prime buone apparizioni in Premier League, non è riuscito a confermarsi trovando sempre meno spazio.

LA PROPOSTA - Il quotidiano inglese si spinge oltre immaginando che l'Inter, considerando il prezzo del cartellino troppo alto, possa immaginare una cessione di Lautaro Martinez al City in cui far rientrare proprio il portoghese