Clamorosa indiscrezione da Barcellona: "Se Messi lascia il Barça c'è anche la Juve"

Psg, Inter e Juventus sono i club maggiormente interessati a Lionel Messi in caso di imminente divorzio tra la Pulce e il Barcellona. Lo afferma il quotidiano Sport, che dalla Spagna conferma l'interesse dei tre club per la stella argentina, pur facendo delle precisazioni: se per i parigini l'ostacolo principale è rappresentato dal FFP, l'approdo in Italia sarebbe invece facilitato da "un regime fiscale meno gravoso per i calciatori d'élite, consentendo un margine finanziario più ampio".