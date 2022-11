Clamorosa indiscrezione del Times - Messi all'Inter Miami: accordo per l'estate a un passo

La partita per il futuro di Leo Messi è vicina ad un punto di svolta.

La partita per il futuro di Leo Messi è vicina ad un punto di svolta. Secondo il Times, sarebbe ad un passo la firma del fenomeno argentino con l'Inter Miami di David Beckham. L'accordo - si legge - potrebbe essere formalizzato subito dopo il Mondiale. Se tale indiscrezione dovesse essere confermata, l'ex Barça - in scadenza con il PSG a giugno - diverrebbe il giocatore più pagato nella storia della MLS. Inoltre, nel mirino del club statunitense ci sarebbero anche Luis Suárez, libero da ogni vincolo contrattuale con il Nacional, e Cesc Fábregas, attualmente in forza al Como in Serie B.