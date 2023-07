Clamorosa offerta dall’Arabia per Zaniolo: l'Al-Hilal propone 120mln in 4 anni

L'Al-Hilal vuole portare Nicolò Zaniolo nella Saudi Pro League in Arabia Saudita e per farlo non ha intenzione di badare a spese.

L'Al-Hilal vuole portare Nicolò Zaniolo nella Saudi Pro League in Arabia Saudita e per farlo non ha intenzione di badare a spese. L'attaccante della nazionale italiana e del Galatasaray, secondo i media turchi, ha sul tavolo una proposta da 120 milioni di euro in 4 anni ovvero 30 all'anno. Cifre che stanno vacillare Zaniolo a cui l'Al-Hilal avrebbe dato 15 giorni di tempo per decidere.

Non più tardi di due settimane fa Zaniolo aveva pubblicamente ammesso di sognare il ritorno in Italia, in quella Juventus di cui si è dichiarato tifoso sin da bambino. Basterà per ignorare sirene arabe di questa portata?