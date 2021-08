Clamoroso al Barcellona: Aguero senza Messi non vuol restare e sta già valutando l'addio

L'addio di Lionel Messi al Barcellona spiazza Sergio Aguero. Il Kun aveva scelto di vestire il blaugrana al solo scopo di giocare in attacco col suo connazionale e amico, ma ora lo scenario cambia. Dalla Catalogna arrivano clamorosi sviluppi sulla vicenda: l'ex stella del Manchester City starebbe valutando addirittura di risolvere il contratto in essere e il suo team legale sta studiando le carte e le clausole sul contratto per trovare il modo di annullare tutto. Ci troveremmo in questo caso di fronte a un vero e proprio terremoto sul club catalano, che sta vivendo una situazione critica e che rischia oltre al danno tecnico quello d'immagine. A riportarlo è Tuttomercatoweb.