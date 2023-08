Clamoroso, anche Joao Felix può finire in Arabia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il futuro di Joao Felix è sempre più un rebus. Come scrive oggi il quotidiano As, le condizioni precarie a livello finanziario del Barcellona continuano a rendere complicato il trasferimento del fantasista portoghese in Catalogna. Il talento dell'Atletico Madrid vuole vestire la maglia blaugrana, ma ha iniziato al contempo a valutare anche altre opzioni.

Il "Piano B", al momento, si chiama Saudi Pro League. Qualora Joao Felix non dovesse coronare il suo sogno di andare al Barça, per la testata spagnola nel suo futuro potrebbe esserci infatti l'Al Hilal, considerando anche il fatto che il mercato in Arabia Saudita chiuderà il 20 settembre.