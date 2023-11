Clamoroso Bargiggia: "ADL pensa anche a Marino per fare mercato a gennaio"

Ha del clamoroso l'indiscrezione lanciata da Paolo Bargiggia. Il giornalista, che da anni si occupa di mercato, scrive su Twitter

Ha del clamoroso l'indiscrezione lanciata da Paolo Bargiggia. Il giornalista, che da anni si occupa di mercato, scrive su Twitter che Aurelio De Laurentiis potrebbe richiamare un altro ex: "Preso Mazzarri, De Laurentiis starebbe pensando ad un clamoroso ritorno bis in piena "operazione nostalgia": richiamare anche Pierpaolo Marino per fare mercato già a gennaio".