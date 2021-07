Clamoroso, Bordeaux retrocesso per problemi finanziari: super sconto per Basic?

Il Bordeaux è stato retrocesso d'ufficio dalla Federcalcio francese in Ligue2. Lo ha comunicato lo stesso club transalpino con una nota sul proprio sito spigando come si è sviluppata l'udienza con la Commission Fédérale du Contrôle des Clubs (DNCG) avvenuta nella giornata di oggi e preannunciando ricorso contro la decisione:

"L'udienza si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria del club e il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione" si legge all'inizio del comunicato.

Una notizia che potrebbe riguardare anche il Napoli: la società azzurra è infatti da tempo interessata a Toma Basic e potrebbe approfittare di questa situazione per ottenere un forte sconto.