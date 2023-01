Clamoroso CR7: clausola con l’Al Nassr per giocare la Champions con il Newcastle

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna, in merito al contratto di Cristiano Ronaldo.

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna, in merito al contratto di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Marca, all'interno del faraonico contratto che lega il portoghese all'Al Nassr vi sarebbe una clausola che gli permetterebbe di tornare in Europa anzitempo, nonostante un contratto . Il Newcastle, la cui proprietà, PIF, non è altro che il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, è l'unico club che potrebbe riportare il giocatore nel Vecchio Continente, a patto che conquisti la Champions League al termine di questa stagione.