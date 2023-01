Clamoroso da Genova: "Bereszynski, il Napoli tace e la Samp lo vuole per domenica"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Bereszynski, il Napoli tace e Deki dà l'ultimatum: 'Domenica ci può servire'" scrive Il Secolo XIX. Bartosz Bereszynski è vicino al Napoli ma l'accordo con la Sampdoria, per lo scambio di prestiti con Zanoli, già impostato da un paio di settimane e non ancora definito, resta in stand-by. Il ds del club azzurro Giuntoli ieri non si è palesato e così è arrivato una sorta di 'ultimatum' da parte di Stankovic: o si chiude prima dell'allenamento di stamattina al Mugnaini (ore 11 in campo), oppure Bereszynski si muoverà la settimana prossima, dopo la sfida tra Samp e Napoli.