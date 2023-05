Clamoroso da Roma: "Lotito sogna Giuntoli alla Lazio"

Si sta muovendo qualcosa in casa Lazio, per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione

Si sta muovendo qualcosa in casa Lazio, per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Messaggero, dopo il confronto di qualche giorno fa tra Lotito e Sarri la società ha iniziato a muoversi per un nuovo direttore sportivo. L'assenza di feeling tra il tecnico toscano e Tare è nota, ma pare Sarri non abbia chiesto a Lotito di scegliere tra lui e l'attuale ds laziale. In ogni caso, il nome in cima alla lista biancoceleste per questo ruolo è quello di Cristiano Giuntoli.