Clamoroso da Salerno: "ADL vuole Mazzocchi ma Iervolino ha chiesto Demme e Zanoli più 15-20mln"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Napoli sarebbe interessato a Pasquale Mazzocchi, laterale della Salernitana e della Nazionale. L'indiscrezione è stata lanciata da Tuttosalernitana: "Ma da Napoli arriva una notizia piuttosto interessante: De Laurentiis ne avrebbe già parlato con Iervolino che, tuttavia, aveva chiesto come contropartita tecnica il giovane Zanoli e il centrocampista Demme più una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Troppo per gli azzurri che, tra l'altro, in quel ruolo sono già piuttosto coperti. Ma la sensazione è che tutto possa ancora accadere".