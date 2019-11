Clamoroso dagli USA, il commissioner della MLS annuncia: "Ibra andrà al Milan!"

Il commissioner della MLS Don Garber in un’intervista a ESPN ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, ora al Los Angeles Galaxy, svelando inavvertitamente il futuro dello svedese: “Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. E' un ragazzo di 38 anni, che ora è stato ingaggiato dal Milan. Ha fatto quasi un record con i gol che ha fatto negli ultimi due anni, è entusiasmante sia dentro che fuori dal campo. - continua Garber come riporta Milannews.it - Mi piacerebbe rivederlo in MLS, ma dipende dai Los Angeles Galaxy. Sono stato felice di averlo qui e mi sono goduto gli 'Zlatan moments', specie quando parla di se stesso in terza persona".