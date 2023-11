Clamoroso dall'Argentina: "Il Napoli segue il pronipote di Maradona!"

Il Napoli segue Hernan Lopez Munoz, ha 23 anni, gioca nel Godoy Cruz, in prestito dal River Plate. Calciatore brevilineo, molto tecnico

Il Napoli segue Hernan Lopez Munoz, ha 23 anni, gioca nel Godoy Cruz, in prestito dal River Plate. Calciatore brevilineo, molto tecnico, di grande talento, un trequartista, esterno o seconda punta. Secondo Radio Continental, gli azzurri ci provano. Il giocatore è il pronipote di Maradona. In Argentina, guarda un po', indossa la maglia numero dieci. E' mancino.

LA SUA STORIA - Sua nonna Ana è una delle sorelle di Diego Armando. Recentemente disse: "Maradona è sempre presente. Sì, mio zio sarebbe stato felice per me. Ho sempre cercato di ascoltarlo, mi sono sempre procurato interviste o video suoi. Mi ha ripetuto di andare avanti, di non aver paura e di non mollare. Mia nonna dice che gli assomiglio quando dribblo".