Clamoroso dall'Inghilterra: "Il Napoli è la favorita per prendere Firmino!", ma ad oggi è tutto fermo

Roberto Firmino a fine stagione dopo otto anni lascerà a parametro zero il Liverpool. Non c'è accordo per il rinnovo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Roberto Firmino a fine stagione dopo otto anni lascerà a parametro zero il Liverpool. Non c'è accordo per il rinnovo e allora dall'Inghilterra cominciano già a domandarsi dove potrebbe giocare l'attaccante brasiliano. I bookmakers non hanno dubbi e a sorpresa, ne parla The Sun, la squadra favorita è il Napoli. Forse perché proprio in Premier League potrebbe andare a giocare Osimhen il prossimo anno.