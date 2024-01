Clamoroso dalla Germania: "Il Bayern piomba su Dragusin, lo vuole subito"

Il Genoa valuta il suo difensore 30 milioni di euro e da diversi giorni sta trattando sia col Napoli che col Tottenham.

Il Bayern Monaco a sorpresa su Radu Dragusin. La notizia lanciata nelle ultime ore dalla stampa rumena è stata confermata da Sky Sport Deutschland: il manager Thomas Tuchel ne ha discusso internamente con la sua dirigenza e il club campione di Germania è pronto a trattare l'acquisizione del centrale classe 2002 già per questa finestra di calciomercato.

Il Genoa valuta il suo difensore 30 milioni di euro e da diversi giorni sta trattando sia col Napoli che col Tottenham. Al momento gli spurs sono in vantaggio, forti anche di un accordo di massima già raggiunto col calciatore. Dal canto suo il Napoli, che ha offerto circa venti milioni cash, ha inserito nella trattativa contropartite ritenute interessanti come Leo Ostigard a titolo definitivo e Alessandro Zanoli in prestito.