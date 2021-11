Clamoroso dalla Scozia - Gattuso può tornare ai Glasgow Rangers dopo 23 anni

Gennaro Gattuso, stavolta da allenatore, potrebbe tornare ai Glasgow Rangers dopo 23 anni. A riportare la notizia di un clamoroso ritorno sono stati vari media britannici, citando fonti vicine all'ex tecnico del Napoli. Il club scozzese è attualmente alla ricerca di una figura carismatica in panchina, dopo le dimissioni di Steven Gerrard, che ha accettato l'offerta dell'Aston Villa. Gattuso si trasferì in Scozia nella stagione 1997/98 all'età di 19 anni e lasciò un grandissimo ricordo e se solo l'anno seguente passò alla Salernitana. Per il ritorno a Glascow dell'ex Milan potrebbe giocare un ruolo decisivo il potente procuratore Jorge Mendes.