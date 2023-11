Clamoroso dalla Spagna: "Il Celta Vigo sta per riprendere Gabri Veiga in prestito"

Ha del clamoroso la notizia riportata dall'agenzia di stampa spagnola EFE

Ha del clamoroso la notizia riportata dall'agenzia di stampa spagnola EFE. Il Celta Vigo starebbe trattando con l'Al Ahli il ritorno in prestito di Gabri Veiga. Questo perché l'avventura del talento spagnolo seguito dal Napoli in estate non è cominciata nel migliore dei modi con appena un gol realizzato e tante difficoltà. Di contro il Celta di Benitez è in zona retrocessione e vorrebbe poter tornare a contare sul talento iberico. Tra i due club dialoghi in corso e prestito possibile. Avrebbe del clamoroso sei mesi dopo il suo trasferimento milionario in Arabia Saudita.