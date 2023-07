Clamoroso dalla Spagna - Il Liverpool fa sul serio per Mbappé: pronta mega offerta da 200mln!

La mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore determinante in negativo.

Kylian Mbappé è sempre più lontano da Parigi. Dopo l'ultimatum lanciato ieri da Nasser al-Khelaifi, all'attaccante restano due possibilità: rinnovare o lasciare la capitale francese con un anno di anticipo. Il Real Madrid resta alla finestra ma Florentino Perez non sembra intenzionato a soddisfare tutte le pretese - giudicate eccessive - del fuoriclasse francese.

Così, potrebbe inserirsi il Liverpool: secondo Edu Aguirre, giornalista di El Chiringuito , il club inglese avrebbe già presentato un'offerta da 200 milioni di euro per l'ex attaccante del Monaco. A giocare contro i Reds c'è un particolare: la mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore determinante in negativo.