Clamoroso dalla Spagna: Messi, salta il rinnovo col Barcellona! Rottura totale: i dettagli

Notizia clamorosa rilanciata negli ultimi minuti da Marca: tra Lionel Messi e il Barcellona è rottura totale! La trattativa per il rinnovo di contratto della Pulga pare essere definitivamente saltata dopo l'incontro di oggi tra la dirigenza blaugrana e il padre del fenomeno argentino, a cui sarebbe stato chiesto un nuovo taglio dello stipendio.

Troppi i costi del Barcellona, che avrebbe dovuto tagliare quasi metà rosa (e i salari di tutti i restanti) per permettersi lo stipendio dell'argentino, che a questo punto, come scrivono dalla Spagna, non è mai stato così lontano dal Barcellona come in queste ore. Si riuscirà a ricucire la ferita? Difficile da dire, ma ancora più difficile sarebbe capire ora quale potrebbe essere il futuro di Lionel Messi.

LA CONFERMA - La notizia di Marca è confermata anche dall'emittente RAC1 che aggiunge come la situazione sia oramai irreversibile. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per una notizia che, se confermata, rischia di movimentare non poco il mercato europeo.