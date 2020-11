Clamoroso dalla Spagna: "Ronaldo si riavvicina al Real, sta mandando segnali"

I rapporti tra Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid non sono più negativi come al momento dell'addio. La situazione è cambiata e, come riportato dall'autorevole quotidiano spagnolo Marca, il tutto si è ricomposto a marzo quando CR7 andò al Bernabeu per assistere al Clasico contro il Barcellona: chiamò Florentino Pérez per avere un posto in tribuna e da quel momento i messaggi tra i due sono continuati ed il portoghese recentemente si è immortalato con gli ex compagni di Sergio Ramos e Modric. Il tutto mentre persistono le voci su un addio alla Juventus, utile ad abbassare il monte stipendi e rientrare del rosso di bilancio: al momento restano voci, ma l'atteggiamento verso la sua ex squadra è cambiato e il riavvicinamento c'è stato.