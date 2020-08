Clamoroso David Silva, Juve pronta a scipparlo alla Lazio: "Pirlo è entrato pesantemente nella trattativa"

Clamoroso risvolto di mercato, quello che potrebbe vedere protagonista Lazio e Juventus. Il club biancoceleste, come noto, sta trattando già da diversi giorni l'arrivo di David Silva sul quale, però, nelle ultime ore ci sarebbe l'inserimento forte proprio della squadra bianconera, sotto indicazione precisa del neo allenatore Andrea Pirlo. A rivelare queste indiscrezioni è Claudio Anellucci, agente FIFA di grande esperienza ed ex procuratore anche di Dybala e Cavani, ai microfoni di Radio Radio: "So che su questa trattativa è entrato pesantemente Pirlo. Poi magari andrà da un’altra parte, ma queste sono le notizie di corridoio che mi sono arrivate da alcuni amici, persone importanti. Sarei felice di essere smentito nel giro di poche ore, nel calcio succede, magari un gioco delle parti.

C’era un accordo di massima tra le parti, ma non un contratto, è molto diverso. Poi anche i contratti preliminari firmati si possono stracciare, figuriamoci una chiacchierata esplorativa con il fratello o il padre e l’agente. Purtroppo, fino a quando non c’è la firma del calciatore, la fregatura è dietro l’angolo.

La Juve ragiona sulle qualità del calciatore, altrimenti non avrebbe fatto neanche l’affare Ronaldo. E’ uno integro, che sta facendo una semifinale di Champions e Pirlo è amante di quei calciatori forti con i piedi. Se fosse tutto confermato ‘chapeau’ per Pirlo, che farebbe una manovra da grande stratega del calcio".