Clamoroso Fiorentina, salta l'addio di Castrovilli: non ha superato visite col Bournemouth

È saltato il passaggio di Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina al Bournemouth.

È saltato il passaggio di Gaetano Castrovilli dalla Fiorentina al Bournemouth. A dare la clamorosa notizia è lo stesso club viola con un comunicato: "Si comunica che il giocatore Gaetano Castrovilli , sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemouth , farà rientro in Italia nella giornata odierna, poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei".

"Il calciatore - conclude la nota ufficiale della Fiorentina - rientrerà pertanto in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina a partire dalla giornata di lunedì e svolgere la regolare attività agonistica avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica".

Una trattativa lampo. Il numero 10 della società gigliata era stato protagonista di una trattativa lampo tra Fiorentina e Bournemouth, conclusasi con l'accordo economico tra i club per 14 milioni di euro (per il calciatore era pronto un contratto di 4 anni da 3 milioni di euro). Ieri la partenza per l'Inghilterra, prima di ricevere l'inaspettata notizia che adesso rimette nuovamente in discussione il futuro del classe '97.