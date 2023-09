Clamoroso Gattuso: beffato da Grosso per la panchina del Lione

L’Olympique Lione è alla ricerca di una nuova guida tecnica, dopo la decisione di esonerare Laurent Blanc. L'indiziato principale pareva essere Rino Gattuso, fermo dopo aver concluso la sua non felice avventura alla guida del Valencia nella scorsa stagione.

Nelle ultime ore, però, è avanzata la candidatura di un altro ex campione del mondo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Fabio Grosso è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del club francese. L’accordo è stato quasi raggiunto, mancano solo gli ultimi dettagli sul contratto.

Olympique Lyon are closing in on deal to appoint Fabio Grosso as new manager! Agreement almost completed, just final details left on contract then done



Grosso did excellent job at Frosinone last season and already used to play for OL.



It was never done deal with Gattuso. pic.twitter.com/4PZU9g2oAM