Clamoroso Gattuso: il Tottenham lo molla dopo la protesta dei tifosi

Gennaro Gattuso non sarà il prossimo allenatore del Tottenham. In Inghilterra sono sicuri, dopo i colloqui di ieri tra il club e il tecnico, ma ad avere un ruolo primario nel mancato accordo tra le parti ci sarebbe anche la mobilitazione dei tifosi degli Spurs che sui social hanno fatto partire l'hashtag "#NoToGattuso". Alla base del rapporto non buono tra lo stesso Gattuso e i sostenitori del Tottenham la lite di qualche anno fa con Joe Jordan, ai tempi in cui l'ex centrocampista vestiva la maglia del Milan. A riportarlo è Sky Sports.