Clamoroso Genoa: contatti per Ndombele, si lavora per convincere l’ex Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Genoa sta lavorando per ingaggiare Tanguy Ndombele, centrocampista campione d'Italia col Napoli che non rientra nei piani del Tottenham. Il Grifone, stando a quanto riferisce TMW, è al lavoro per convincere il centrocampista francese ad accettare la destinazione rossoblù.

Ndombele, che piace anche al Galatasaray, nell'ultima stagione con la casacca del club partenopeo ha collezionato 40 presenze e realizzato due gol.