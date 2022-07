Clamoroso As - Cena tra Laporta e Mendes: si discute (anche) di CR7 al Barcellona

Indiscrezione clamorosa quella che arriva in questi minuti dalla versione online del quotidiano spagnolo AS

Indiscrezione clamorosa quella che arriva in questi minuti dalla versione online del quotidiano spagnolo AS: Joan Laporta, presidente del Barcellona, è a cena con Jorge Mendes e tra gli argomenti di discussione - si legge - c'è senza alcun dubbio Cristiano Ronaldo, campione portoghese che un anno dopo il suo ritorno al Manchester United vuole lasciare i red devils per giocare la Champions League.

Gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Ruben Neves, Rafa Leao e Bernardo Silva ma il piatto forte è CR7 perché il Bayern Monaco continua a fare muro per Robert Lewandowski e, a questo punto, il Barcellona potrebbe puntare per il suo reparto avanzato sul campione portoghese, per anni rivale e stella del Real Madrid.