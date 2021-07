Clamoroso ESPN: Ronaldo, Mbappé e Ronaldo cambieranno maglia a parametro zero

Paul Pogba, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. ESPN questa mattina dedica un focus ai tre campioni in scadenza di contratto che il prossimo anno potrebbero lasciare a parametro zero i loro rispettivi club. Tra l'impatto economico della pandemia e il desiderio di cambiare aria maturato negli stessi protagonisti, questo possibile scenario accomuna sia il centrocampista del Manchester United sia l'attaccante della Juventus sia l'enfant prodige del Paris Saint-Germain. Per l'emittente tutti e tre oggi sembrano così destinati ad accasarsi altrove alla scadenza del loro contratto, prevista il prossimo 30 giugno 2022.