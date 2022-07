Clamoroso Gazzetta: “Tra le ipotesi per l'attacco della Juve spunta anche Mertens”

Novità per l'attacco della Juventus, spiegata da Gazzetta.it. Il nome sarebbe quello di Dries Mertens, liberatosi dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e in cerca di squadr

Novità per l'attacco della Juventus, spiegata da Gazzetta.it. Il nome sarebbe quello di Dries Mertens, liberatosi dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e in cerca di squadra. Alla Continassa il suo profilo lo hanno valutato, al pari di altri parametri zero che diventano appetibili anche per via di un ingaggio assolutamente alla portata. Un affare comunque non scontato: Mertens è nome caldo per la Lazio, in patria lo vuole l'Anversa, in caso di doppio addio rientra nei pensieri dell'Inter e per la Juventus sarebbe un'opportunità da riprendere in mano solo più avanti e non come prima della lista.