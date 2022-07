Clamoroso Mediaset: "Se Osimhen va al Bayern, il Napoli può sostituirlo con CR7!"

In Germania parlano di un'imminente offerta del Bayern Monaco per Victor Osimhen, una proposta addirittura superiore ai 120 milioni

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Germania parlano di un'imminente offerta del Bayern Monaco per Victor Osimhen, una proposta addirittura superiore ai 100 milioni di euro. Mossa che potrebbe aprire il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7 e per la sua voglia di giocare ancora in Champions.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, l'idea del super agente sarebbe quella di spostare Ronaldo da Manchester a Napoli, anche se ci sarebbe il problema ingaggio dato che il portoghese guadagna più dei 4 milioni fissato come nuovo tetto stipendi da De Laurentiis. Insomma, al momento una semplice suggestione.