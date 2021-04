Clamoroso QS: "Giuntoli può seguire Marotta alla Juve! Si era già proposto all'Inter"

Secondo quanto riportato dal QS, nel possibile ribaltone che John Elkann potrebbe imporre alla Juventus e al cugino Andrea Agnelli dopo il fallimento della Superlega, ci potrebbe essere spazio per un Marotta bis. Non ci sono stati contatti tra le parti, anche perché prima, l'ad interista vuole parlare faccia a faccia con Zhang e la proprietà cinese, ma l'ipotesi non è campata per aria. Insieme al ritorno del dirigente, potrebbe esserci anche l'arrivo di Cristiano Giuntoli, ds che potrebbe lasciare il Napoli e che già in passato si era proposto all'Inter.