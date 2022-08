Clamoroso Sky - Inter-Acerbi, Zhang blocca tutto: voleva cessioni e non altri ingaggi!

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha deciso di non dare più il via libera alla trattativa Acerbi, affare che la dirigenza nerazzurra aveva già chiuso

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha deciso di non dare più il via libera alla trattativa Acerbi, affare che la dirigenza nerazzurra aveva già chiuso. Acerbi si trova a Milano da diversi giorni ed è pronto a fare le visite mediche ma Zhang ha deciso di bloccare tutto per non aumentare ancora di più il monte-ingaggi di una squadra che aveva bisogno di alcune cessioni. A riferirlo è Sky Sport.