Clamoroso Tuttosport: "Alla Juve è stato offerto Mertens e il club ora ci pensa"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla lista attaccanti della Juventus per completare il reparto offensivo s'è aggiunto anche il nome di Dries Mertens. Lo rivela quest'oggi Tuttosport, raccontando che tramite degli intermediari del belga ex Napoli l'arrivo è diventato una possibilità. La Juventus non ha avviato una trattativa, ma non hanno nemmeno scartato l'opportunità, iniziando a valutare i pro e contro. Il sì non sarebbe scontato perché per Dries - si legge - è in corsa anche la Lazio del suo maestro Sarri, il tecnico che l'ha più valorizzato. Al primo posto per Allegri resta in ogni caso Morata.