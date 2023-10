Clamoroso Insigne: ha detto a Sarri che sarebbe disposto a ridursi ingaggio per la Lazio

In quest'ottica bisognerà capire anche il futuro di Pedro con il Tenerife che spera di riportarlo a casa e l'Arabia Saudita sempre alla finestra

Nonostante il calciomercato sia chiuso, le voci e i rumors non smettono mai. L'edizione odierna de Il Messaggero lancia una vera e propria bomba che potrebbe cambiare il mercato invernale della Lazio. Secondo il quotidiano, Lorenzo Insigne si sarebbe proposto ai biancocelesti. Il 32enne, attualmente al Toronto, vuole tornare in Italia e avrebbe detto a Sarri di essere disposto a decurtarsi l'ingaggio pur di tornare per raggiungerlo alla Lazio.

In quest'ottica bisognerà capire anche il futuro di Pedro con il Tenerife che spera di riportarlo a casa e l'Arabia Saudita sempre alla finestra. Lo spagnolo, dopo la gara con il Celtic, ha detto di voler restare alla Lazio, ma bisognerà capire bene la situazione. Insigne è uno dei pupilli di Sarri fin dai tempi di Napoli ed è stato accostato tante volte alle aquile nel 2021. Poi Lorenzo ha scelto il Canada, ma ora la sua esperienza in Nord America potrebbe essere arrivata al termine.