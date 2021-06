Clamoroso Mbappè: ha chiesto la cessione immediata al Psg

Kylian Mbappé vuole rompere col Paris Saint-Germain già quest'estate. Come riporta RMC Sport, infatti, l'attaccante della Nazionale francese avrebbe ufficialmente chiesto al PSG di essere ceduto in questa finestra di calciomercato. In scadenza fra un anno, l'ex Monaco non ha ancora rinnovato coi parigini proprio perché desidera misurarsi fin da subito con una nuova avventura professionale. E il Real Madrid resta in pole position...