Clamoroso Mbappé: ha deciso di non rinnovare col PSG e può partire subito

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano notizie che hanno del clamoroso dalla Francia, a fonte L'Equipe: secondo quanto riferito dal noto quotidiano transalpino, infatti, Kylian Mbappe ha mandato quest'oggi una lettera formale al PSG nella quale ha avvisato che non attiverà, in nessun caso, l'opzione per prolungare fino al 30 giugno 2025 presente nel suo contratto.

Di fronte a questa decisione, viene spiegato, è possibile che il PSG cerchi di venderlo già in estate. Da tempo sono forti i rumors che vogliono il Real Madrid interessato all'acquisto.