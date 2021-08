Clamoroso Ounas: spunta offerta americana da 15mln, ma lui tentenna

Adam Ounas, in uscita dal Napoli, è richiesto dal Monza e dall'Atlanta United: le proposte sono di buon livello, soprattutto quella da quasi 15 milioni degli americani, ma il giocatore tentenna. E a Spalletti non dispiace per niente, anzi: potrebbe diventare un altro uomo in più, sì, ma ha il contratto in scadenza 2022. Lo riporta il Corriere dello Sport.