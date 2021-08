Clamoroso Ribery: ancora senza squadra, può tornare al Bayern dopo il 31 agosto

Clamorosa suggestione in arrivo dalla Germania per quanto riguarda il futuro di Franck Ribery. Nella giornata di ieri il francese era all'Allianz Arena per la presentazione del Bayern Monaco e per una partita con le vecchie glorie bavaresi. E secondo la Bild, nelle prossime settimane potrebbe addirittura maturare la possibilità di rivederlo a tutti gli effetti nel club campione di Germania. Per il momento si tratta di una suggestione o poco più, ma il quotidiano spiega come il Bayern potrebbe pensare al suo ingaggio nel caso in cui lo stesso Ribery non dovesse trovare squadra da qui al 31 agosto e soprattutto se i problemi di infortuni di Sané, Gnabry e Coman dovessero proseguire.

"E' davvero in forma, è ancora un campione. E' veloce, agile e scattante. Sarebbe difficile vederlo giocare in un top club per 90', ma potrebbe essere un jolly importante e fornire grandi prestazioni almeno per 60'", ha detto al giornale Matthias Blankenburg, suo personal trainer nelle scorse settimane. Ricordiamo che dopo l'addio alla Fiorentina nelle ultime settimane Ribery era stato accostato a Lazio e Spezia, fra le altre.