Clamoroso Roma: per liberarsi di Dzeko proposto uno scambio all'Inter, i dettagli

La tensione in casa Roma tra il tecnico Fonseca ed Edin Dzeko pare ormai difficile da risolvere. In casa giallorossa, infatti, si sta cercando una sluzione che possa accontentare entrambi i protagonisti coinvolti, con il bosniaco che potrebbe diventare il grande protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, trovano sempre più conferme le voci uscite nelle ultime ore di una proposta di scambio tra Roma e Inter tra Dzeko e Sanchez. I nerazzurri stanno al momento valutando come poter imbastire dal punto di vista economico l'operazione.