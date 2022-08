Clamoroso Ronaldo: non lo vogliono neppure allo Sporting, l'allenatore minaccia dimissioni

Nessuno vuole Cristiano Ronaldo. Incredibile ma vero; nonostante i tentativi di Jorge Mendes di trovare un club

Nessuno vuole Cristiano Ronaldo. Incredibile ma vero; nonostante i tentativi di Jorge Mendes di trovare un club al più famoso dei suoi assistiti, il portoghese non si è ancora mosso da Manchester e tutto lascia pensare che resterà in Inghilterra fino al termine della stagione. Come riporta il Times, ci sarebbe addirittura qualcuno che remerebbe contro il romantico ritorno alle origini, in quello Sporting dove tutto è cominciato: Ruben Amorim, tecnico della formazione di Lisbona, sarebbe fortemente contrario all'acquisto di CR7 e avrebbe addirittura minacciato di dimettersi qualora il club riesca nel colpaccio. Una situazione surreale per un giocatore che ha vinto cinque volte il Pallone d'Oro e che è ancora capace di fare la differenza ad alti livelli.