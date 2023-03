Clamoroso Sarri: ha rifiutato 7mln dagli Emirati Arabi

Il tecnico della Lazio è sotto contratto fino al 2025 ma per rimanere vuole chiarezza sul mercato

Sulle sue pagine odierne, Il Messaggero traccia il punto sul futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è sotto contratto fino al 2025 ma per rimanere vuole chiarezza sul mercato, con ogni acquisto che dovrà corrispondere alla sua idea di calcio. “È un grande allenatore, l'ho sempre detto, e lo incontrerò presto”, dice Claudio Lotito, come si legge sul quotidiano. Sarri ha già rifiutato un'offerta faraonica da 7 milioni a stagione dagli Emirati Arabi, lo stanno corteggiando Tottenham, West Ham ed Everton e in Italia ci sono anche Milan e Fiorentina interessate.