Colpaccio a sorpresa del Venezia: il rinforzo in mediana arriva dal Bayern

Alla fine Mickael Cuisance ha scelto il Venezia. Di ieri la notizia a sorpresa di un'intesa sia coi lagunari che col CSKA Mosca, il mediano francese ha optato per la formazione di Paolo Zanetti. Non solo: sul giocatore, arrivato dal Bayern Monaco, c'erano anche il Metz e il Lorient che però avevano proposto al club bavarese solo un prestito. Il Venezia ha vinto la concorrenza e chiuso la trattativa per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Non solo: intercettato da Sky Sport, Cuisance è già in città per le visite mediche.