Colpo Barça, è fatta per Ferran Torres dal City! Domani le visite mediche

Il Barcellona ha già chiuso il primo acquisto di gennaio. Secondo Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità di Ferran Torres del Manchester City. L'esterno offensivo spagnolo si trova già a Barcellona e domani mattina sosterà le visite mediche con il club blaugrana. E' stata una richiesta esplicita di Xavi per rafforzare il gioco offensivo della squadra che affronterà il Napoli in Europa League. Torres firmerà per cinque stagioni e mezzo, la cessione potrebbe chiudersi a circa 55 milioni di euro e potrebbe già debuttare a partire dal primo gennaio. Il Barça prevede di acquisire un altro giocatore in questo mercato di gennaio, si sta valutando se inserire un altro attaccante o scommettere su un difensore centrale a seconda dell'operazione di uscita in corso.