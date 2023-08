Colpo del Brighton: è fatta per Ansu Fati dal Barcellona, decisivo De Zerbi

Ansu Fati giocherà in Premier League nella prossima stagione.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ansu Fati giocherà in Premier League nella prossima stagione. Il talento spagnolo ha accettato la proposta del Brighton, che ha battuto la concorrenza del Tottenham e si è assicurato il prestito dell'attaccante spagnolo. Decisiva, riportano i media spagnoli, la chiacchierata con Roberto De Zerbi, che ha convinto Ansu Fati: sarà centrale nel progetto tecnico dei Seagulls, quella centralità che Xavi non gli garantiva più in Catalogna.