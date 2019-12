Colpo di fulmine europeo: la Champions ha consigliato un acquisto al Napoli

Se l'è ritrovato di fronte, grande e grosso, in un grigio pomeriggio autunnale. Lo ha rivisto al San Paolo osservandolo con attenzione. Il Napoli ha scoperto Sander Berge in Champions League. Lo conosceva già ma studiarlo da vicino ha permesso alla società di trascrivere ogni indicazione tattica utile. Il responso è scontato. Il gigante norvegese, classe '98, è ciò che occorre: è alto quasi due metri, è una colonna del centrocampo e anche della sua Nazionale, con la quale ha già raccolto 20 presenze. Gioca in cabina di regia, non è un metronomo classico, ha un buon tiro e lancio lungo. Data la stazza fisica non è velocissimo, ma sa come rendere fluido il gioco ed è insuperabile di testa. Una doppia arma nelle due aree di rigore. Giovane ma già esperto: ha raccolto 6 presenze in questa Champions e 5 nella scorsa Europa League. Un ragazzino che ricorda un veterano. Berge è sulla lista della spesa, è uno dei petali della margherita, il Napoli ne ha già parlato col Genk e ha avuto contatti con l'entourage del ragazzo. Che sogna il grande salto già in inverno. Se son rose... (o margherite).