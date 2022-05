Colpo in difesa per Ancelotti, Rudiger al Real: stipendio da 9-10mln e clausola monstre

GIOVANILI PRIMAVERA, PAZZO NAPOLI: SUL 3-1 SI FA RIMONTARE DALLA SPAL E NON CHIUDE I GIOCHI SALVEZZA Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". LE ALTRE DI A UFFICIALE - TORINO, STAGIONE FINITA PER SINGO: L'ESTERNO È STATO OPERATO (ANSA) - TORINO, 10 MAG - Il difensore del Torino Wilfried Singo è stato sottoposto ad intervento di addominoplastica per una pubalgia dolorosa insorta alcuni mesi fa. "L'operazione è stata eseguita dalla professoressa Ulrike Muschaweck alla presenza... (ANSA) - TORINO, 10 MAG - Il difensore del Torino Wilfried Singo è stato sottoposto ad intervento di addominoplastica per una pubalgia dolorosa insorta alcuni mesi fa. "L'operazione è stata eseguita dalla professoressa Ulrike Muschaweck alla presenza...